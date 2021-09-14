AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yapıldı. AÖF yaz okulu sınavına katılan öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını merak ediyordu. Gelen son dakika haberine göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Yaz Okulu Sınavı Sonuçları açıklandı.

2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Yaz Okulu Sınavı Sonuçları için tıklayın

AÖF yaz okuluna kimler girebilir?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF yaz okulunda hangi dersler açılacaktır?

Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde açılacak yaz okulu ön lisans/lisans dersleri ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

AÖF Yaz Okulunda en fazla kaç ders seçebilirim?

Yaz okulunda dönem farkı olmaksızın en fazla 5 ders seçebilirsiniz.