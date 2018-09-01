AÖF ve uzaktan eğitim gören öğrenciler KYK burs kredi alabilir mi?

ÖSYM tarafından YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra 3 Eylül’de üniversite ve Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvurularını yapacak. Üniversite adayları bir yandan da KYK burs kredi almak için başvuruda bulunacak. Peki AÖF ve uzaktan eğitim öğrencileri burs kredi alabilir mi?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs vermektedir.

- Kredi borcu tespit edildikten sonra nasıl/ne şekilde ödenmektedir?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında, düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi” nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.