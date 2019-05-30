AÖF üç ders sınavı ne zaman? AÖF üç ders sınavı 2019

AÖF üç ders sınavı 2019 ne zaman? Açıköğretim Fakültesi, final sınavlarının sonuçları beklenirken öğrencilere üç ders sınavı duyurusu yaptı. Peki, AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Üç ders sınavına girecek öğrencilerin sistemimizde kayıtlı olan sınav merkezlerine göre sınav yapılacak illere atamaları aşağıda yer alan tablo kullanılarak Fakülte tarafından yapılacaktır. Öğrencilerimiz üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından sayfalarına giriş yaparak, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu AOSDestek İletişim ve Çözüm Masasını arayarak değiştirebilirler. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.

Sınav merkezi yeri nasıl seçilecek?

Öğrenci sayfasında üç ders sınav merkezi ile ilgili “Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği” arayüzü 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılacaktır. Bu arayüzde üç ders sınav merkezleri görülmekte olup sınav merkezi değişikliği isteyen öğrenciler, değişiklikleri bu sayfadan yapılabilecektir. Bu linkten yapılacak sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli olacaktır. Ayrıca, öğrenci otomasyonu “Bilgi Değişikliği” linkinden yapılan sınav merkezi değişiklikleri, üç ders sınavı sınav merkezini etkilemeyecektir.Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.