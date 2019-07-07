AÖF üç ders sınavı ne zaman 2019? AÖF sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavına az bir süre kaldı. AÖF öğrencileri ise sınav giriş yerleri için sorgulama yapıyor. Peki Anadolu Üniversitesi, sınav giriş yerlerini açıkladı mı? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF üç ders sınavı ne zaman uygulanacak?

AÖF üç ders sınavı ne zaman 2019?

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

AÖF sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. AÖF sınav giriş yerleri açıklandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.