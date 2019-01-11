AÖF sınavı ne zaman saat kaçta? 2019 AÖF sınav yerleri öğrenci giriş belgesi alma

Anadolu Üniversitesi(AÜ), Açık Öğretim Fakültesi sitesinde final sınavına girecek öğrenciler için giriş belgesini açıkladı. Sınav tarihleri konusunda açıklama yapan kurum, sınava dair kuralları sitesinde yayınladı.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2019

Güz dönemi final sınavı 12 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 13 Ocak 2019 tarihinde sona eriyor. Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor. Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 26 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.

AÖF SINAVİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

AÖF sınavı, Türkiye genelinde tüm sınav merkezilerinde sabah saat 9:30'da, öğleden sonra saat 14:00'da, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08:30’da, öğlenden sonra ise saat 13:00’da yapılmaktadır. Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30’ar dakika sınav süresi verilecektir. AÖF sınavlarının başlama ve bitiş saatleri ise şöyle; Sabah oturumu: 09:30 – 11:30 / İkinci oturum: 14:00 – 16:00

AÖF öğrenci otomasyon sayfasına gitmek için tıklayınız

SINAVA DAİR KURALLAR

1) Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

2) Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

3) Sınava girebilmeniz gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

4) Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.

4) Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.

5) Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

6) Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

7) Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

8) Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

9) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

10) Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.