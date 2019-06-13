AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?| AÖF sınav sonuçları sorgulama

AÖF sonuçları ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi. Önce Anadolu Mobil uygulamasında erişime açılan Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı sonuçları ardından otomasyon sistemine de yüklendi. Peki AÖF aonuçları nasıl öğrenilir? İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

Final sınavına ilişkin sonuçlar Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi’ne ait sistemde yer alacak. “/login.anadolu.edu.tr” adresinden e-posta adresi veya kimlik numaraları ile şifrelerini giren öğrenciler sisteme giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek. Sonuçlar Anadolu Mobil uygulamasının ardından ototmasyon sistemine de yüklendi.

AÖF SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuçlarla ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ise şöyle;

Sınav sonuçlarınız Anadolu Mobil'de açıklandı!

AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC NOTLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bu harf notları geçerli yani başarılı harf notları arasında yer alıyor. Bu notları elde ede öğrenciler sırasıyla en yüksek AA olacak şekilde o derse ait başarı ortalamasını öğrenmiş oluyor.

CD, DC VE DD HARF NOTLARI GEÇER Mİ?

Bu notlar koşullu geçerli harf notları arasında yer alıyor. Yani öğrencinin AGNO’su (ağırlıklı genel not ortalaması) 2.00’ın üzerindeyse öğrenci bu derslerden geçmiş sayılıyor. Ancak AGNO 2.00’ın altındaysa bu dersler yeniden alınıp AGNO yükseltilebiliyor. CD, DC ve DD harf notları yükseltmelerde kullanılabilen dersler içerisinde yer alıyor.

FF HARF NOTU NE DEMEK?

FF harf notu öğrencinin almış olduğu dersten başarısız olduğu anlamına geliyor. AGNO ayrımına bakmaksızın öğrencinin bu dersi yeniden alması gerekiyor.