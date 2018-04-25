AÖF Sınav sonuçları açıklandı

AÖF Sonuçları açıklandı. 2018 AÖF sonuçları, AÖF sorgulama sayfası, 2018 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları sorgulamalarınızın cevabı burada. 14-15 Nisan günlerinde gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sonuçları açıklandı. AÖF sonuçlarına 'https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar' sayfasından ulaşabilirsiniz. AÖF sınav sonuçları, üniversitesinin sorgulama sayfasında açıklandığını duyurdu. Bölümlerinden sınava girenler aldıkları puanı görebiliyor. Anadolu Ünviersitesi'nin öğrenci otomasyon sayfasından sınavlara dair ilişkin açıklamayı yaptı, sınav sonuçlarının açıklandığı url'i aktif etti.

AÖF DERS GEÇME NOTU 2018

AÖF ders geçme notu, 2018 yılında nasıl olacak sorusuna Anadolu Üniversitesi cevap verdi. Sınavlara dair açıklama geldikten sonra öğrencilerin aldıkları puana göre;

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84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti