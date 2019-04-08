AÖF sınav giriş yerleri belli oldu | AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?

AÖF sınav yerleri açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi ara sınavları için sayılı gün kaldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgelerini açıklandı. Bilindiği üzere AÖF sınav yerleri sınav giriş belgesi üzerinde belirtiliyor. Bu nedenle AÖF sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte AÖF sınav yerleri de belli oldu. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine, AÖF Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ulaşabilecekler. İşte, sınav yerleri ve saatleri ile sınav yeri sorgulama sayfası...

AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?

AÖF sınavları 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’te, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'te yapılmaktadır.

Sınav saatleri ise şöyle:

Türkiye için; Sabah 09.30 – Öğleden sonra 14.00

KKTC için; Sabah 08;30 – Öğleden sonra 13.00

AÖF BAHAR ARA SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedirSınava giren öğrencilerin sınav giriş belgesini ve T.C. kimlik kartını yanında bulundurması gerekiyor.

Sınava girerken gerekli olan belgeler

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF 2019 sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi akdemik takviminde belirtilen sınav tarihleri şöyle:

Güz Dönemi Ara Sınavı: 24 - 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 12 - 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı: 20 Temmuz 2019