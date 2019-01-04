AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı? AÖF güz dönemi sınav giriş belgeleri

AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Yüzbinlerce öğrenci bu sorunun cevabını merak ediyordu. AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi tarafından sabah saatlerinde açıklandı. Farklı alanlardan binlerce kişinin sınava katılacağı Anadolu Üniversitesi AÖF'te, belgelerin alınabilmesi için öğrenci bilgisi sistemine girmek yeterli olacak. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınacak?

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) dönem sonu final sınav giriş belgeleri açıklandı. 12 – 13 Ocak tarihlerinde yapılacak sınavlara az bir süre kalması sebebi ile giriş için gerekli sınav giriş belgelerinin AÖF’nin kendi sitesinden alınması gerekiyor.

AÖF Sınav giriş belgelerine erişmek için tıklayınız.

Sınava giriş belgeleri

Açıköğretim Fakültesi, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler için önemli bir uyarıda bulundu. Sınav günü bir problem yaşanmaması amacıyla gerekli belgelerin yanlarında bulunmasını talep eden AÖF, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte, açıklamada yer alan belgelerin listesi;

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi; fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/default.aspx adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.