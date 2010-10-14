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AÖF kayıtları 15 Ekim’de sona eriyor

ESKİŞEHİR- Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, AÜ’nün Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme fakültelerine ÖSYS ile yerleştirilen adayların (Dönemlik-Kredili programlar hariç) kayıt işlemleri yarın sona eriyor

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
AÖF kayıtları 15 Ekim’de sona eriyor

Anadolu Üniversitesi’nce kayıt işlemlerinde kolaylık sağlanması amacıyla, adayların ÖSYM’ye verdikleri adreslerine, bilgilendirme mektubu gönderildi. Öğrenciler İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna, http://www.anadolu.edu.tr adresindeki ‘Açıköğretim’, ‘Kılavuzlar’ linkinden ya da http://aofkayit.anadolu.edu.tr internet başvuru sitesinden ulaşabilecek. Kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgi 444 10 26 no’lu Açık Öğretim Fakültesi irtibat bürolarından alınabilir. 15 Ekim’den sonra kayıt yapılmayacak ve mazeret kabul edilmeyecek.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:22
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