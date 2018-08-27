AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne zaman başlıyor 2018? AÖF sınavları

Anadolu Üniversitesi (AÖF) kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri merak edilmekte. Anadolu Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilişkin kayıt tarihlerini yayımladığı AÖF kılavuzuyla duyurdu. Peki AÖF yeni kayıtları 2018 ne zaman başlıyor? 2018 AÖF yeni kayıt tarihi ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi-AÖF kayıtlarına ilişkin son dakika bilgileri...

AÖF yeni kayıt yaptırılacak lisans ve önlisans bölümleri 2018

AÖF dikey geçiş (DGS) internet başvuru ve kayıt tarihleri 2018

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt nasıl yapılır?

ÖSYS 2018-2019 AÖF Yeni Kayıt Tarihi

İnternet Başvuru Tarihi 3 - 10 Eylül 2018

İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr

AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 3 - 10 Eylül 2018

AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 10 Eylül 2018

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “ÖSYS Yeni Kayıt” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

ÖSYS AÖF Ek Yerleştirme Tarihleri

2018-2019 Öğretim Yılı İçin Planlanan İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri*

İnternet Başvuru Tarihi 24 - 28 Eylül 2018

İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr

AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 24 - 28 Eylül 2018

AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 28 Eylül 2018

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “ÖSYS Ek Yerleştirme” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.