AÖF kayıt yenileme tarihleri 2018 Açıköğretim kayıtları nasıl yapılır?

2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, üniversiteyi açıktan yani AÖF olarak okuyacak öğrenciler için 2018 2019 eğitim ve öğretim yılı içinde AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2018 AÖF kayıt yenileme başvuruları başladı mı? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte 2018 AÖF kayıtlarıyla ilgili son dakika bilgileri...

AÖF 2018 KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Anadolu üniversitesi 2018 – 2019 AÖF kayıt yenilemeleri 24 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 05 Ekim 2018 cuma günü sona erecek. Yani toplamda 12 gün sürecek.

AÖF KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER;

- Öğrenim Belgesi

- Askerlik Durumu Beyanı (sadece erkek adaylar)

- Fotoğraf

- İnternet Başvuru Belgesi

- Fotoğraflı-İmzalı Form

- Öğrenci Bilgi Formu

7) Kayıt Bilgileri Sorgulama

AÖF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirler.

2018 – 2019 AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 24 – 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 – 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 – 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 – 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

ÖSYS 2018-2019 AÖF Yeni Kayıt Tarihi

İnternet Başvuru Tarihi 3 - 10 Eylül 2018

İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr

AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 3 - 10 Eylül 2018

AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 10 Eylül 2018

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “ÖSYS Yeni Kayıt” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

ÖSYS AÖF Ek Yerleştirme Tarihleri

2018-2019 Öğretim Yılı İçin Planlanan İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri*

İnternet Başvuru Tarihi 24 - 28 Eylül 2018

İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr

AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 24 - 28 Eylül 2018

AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 28 Eylül 2018

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “ÖSYS Ek Yerleştirme” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.