AÖF kayıt yenileme süresi ne zaman sona eriyor? AÖF kayıtları için son gün ne zaman? Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Elektronik ortamda yapılacak olan AÖF kayıtları için kayıt ücretleri de belli oldu. AÖF kayıt yenileme süresi ne zaman sone erecek? AÖF kayıtları için son gün ne zaman? İşte detaylar...

AÖF elektronik kayıt nasıl yapılır?

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

AÖF kayıtları için son gün ne zaman?

AÖF yeni kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi günü (BUGÜN) itibariyle başlıyor. Öğrenciler kayıt olacakları bölümlere göre ücret ödeyecekler. İnternet başvuru işlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp,13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Kayıt işlemleri http://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak.

AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.