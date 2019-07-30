AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacak? AÖF 2019

AÖF kayıt yenileme işlemleri ve AÖF kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte AÖF 2019 kayıt yenileme işlemleri ve AÖF 2019 kayıt yenileme tarihleri hakkında detaylar...

AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir. Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

AÖF yaz okulu sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre, Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.