AÖF yeni kayıt yaptırılacak lisans ve önlisans bölümleri 2018

Anadolu Üniversitesi (AÖF) yeni kayıt tarihleri merak edilmekte. Anadolu Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilişkin kayıt tarihlerini yayımladığı AÖF kılavuzuyla duyurdu. AÖF yeni kayıtları İnternet Başvuru Tarihi 3 - 10 Eylül 2018, AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 3 - 10 Eylül 2018 ve AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 10 Eylül 2018'de yapılacak. Peki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına öğrenci alımı yapılan programlar hangileri?

AÖF yeni kayıtlar ne zaman başlıyor 2018?

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi, AdaletAşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk GelişimiDış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Emlak ve Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat (Arapça) İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizm, Laborant ve Veteriner Sağlık, Lojistik, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Özel Güvenlik ve Koruma,Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Spor Yönetimi, Tarım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yerel Yönetimler, Web Tasarımı ve Kodlama

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Felsefe, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler