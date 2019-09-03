AÖF 2019 kayıt yenileme işlemleri öğrenciler tarafından gerçekleştiriliyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri arasında belirlenen harç ücretini bildirilen bankalara yatırma aşaması var. Öğrenciler AÖF harç ücreti nasıl yatırılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki AÖF harç ücreti nasıl yatırılır? İşte ayrıntılar...

AÖF kayıtları ne zaman sone eriyor?

İnternet başvuru işlemleri 2-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. İnternetten başvuru yapmayan adaylar ise kayıt yaptıramayacak.

AÖF kayıtları nasıl yapılır?

13 Eylül 2019 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

AÖF harç ücreti nasıl yatırılır?

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir. Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.