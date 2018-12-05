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AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıkladı AÖF öğrenci giriş sınav sonuçları sorgula

AÖF güz dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını merak eden adayların beklediği haber geldi. AÖF sınav sonuçları son dakika olarak açıklandı.2018 AÖF öğrenci giriş sınav sonuçları sorgulama ekranı

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:36
AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıkladı AÖF öğrenci giriş sınav sonuçları sorgula

Üniversiteyi Anadolu Üniversitesi üzerinden AÖF olarak okuyan öğrenci adayların beklediği AÖF 2018 güz dönemi sınav sonuçları açıklandı. 24-25 Kasım tarihlerinde AÖF vize sınavlarına katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden yapılan sorgulama işlemleri öğrencilerin erişimine açıldı. AÖF sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

AÖF sınav başarı notları nedir?

Başarı Notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur. Açıköğretim Sisteminde yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak Başarı Notu hesaplanır. Örneğin, bir dersin ara sınavından 70 ve dönem sonu sınavından 80 aldığınızı varsayalım. Bu durumda, ara sınavdan 21 puan ve dönem sonu sınavından 56 puan almış olacaksınız. Başarı notunuz ise, 21+56= 77 olacaktır.  Şunu belirtmekte fayda var: Bu hesaplama, ödev, uygulama, proje vb. olmayan dersler için geçerlidir.

AÖF sınav tarihleri son dakika 

AÖF Güz dönemi final sınavı 12 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 13 Ocak 2019 tarihinde sona eriyor.

AÖF Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.

AÖF Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 26 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:36
  1. AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıkladı

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