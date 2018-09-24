AÖF güz dönemi kayıt yenileme başladı mı? 

Anadolu Üniversitesi açık öğretim kapsamında AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül tarihi itibariyle başladı. AÖF 2018-2019 AÖF kayıt yenileme işlemi yapacakların dikkat etmesi gereken bilgiler haberimizden takip edebilirler. İşte AÖF güz dönemi kayıt yenileme son başvuru tarihi…

Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından açıklanan 2018-2019 eğitim öğretim takvimine göre, 2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlıyor. Adaylar kayıt yenileme işlemlerini 12 gün boyunca 5 Ekim tarihine kadar yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemleri yapacak adaylar öncelikle http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linki üzerinden ders seçimi işlemlerini yapacaklar.

Adayların ders seçimi işlemlerinde dikkat etmeleri gereken bir diğer husus ise 45 krediyi geçmemeleri konusunda. Anadolu Üniversitesi ders seçimi ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu. ''Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Ders seçimi (ekle-sil) işlemi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.''

ADAYLAR DERS SEÇİMİNDEN SONRA ÖDEME YAPACAKLAR

AÖF kayıt yenileme işlemlerinde adaylar ders seçiminden sonra ödeme yapacaklar. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işlemleri yeniden yapılmayacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığı üzerinden yapabilecekler.

İŞTE AÖL SINAV TAKVİMİ YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018

I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018

Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 01 Aralık 2018

I. DÖNEM SONU SINAVLARI 08-09 Aralık 2018

I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 5 Ocak 2018

II. dönem yeni kayıt işlemleri. 7 Ocak- 25 Ocak 2019

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 8 Şubat 2019

II. dönem kayıt yenileme işlemleri. 15 Ocak – 30 Ocak 2019

İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması. 8 Şubat 2019

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 15 Şubat 2019

II. DÖNEM SONU SINAVLARI 30 – 31 Mart 2019

II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 21 Nisan 2019

III. dönem kayıt yenileme işlemleri. 06 – 17 Mayıs 2019

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 24 Haziran 2019

III. DÖNEM SONU SINAVLARI 6-7 Temmuz 2019

III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 30 Temmuz 2019

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMİ NASIL OLUYOR?

AÖL başvuruları, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.