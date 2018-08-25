AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt nasıl yapılır?

AÖF güz dönemi kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 2018 güz dönemi AÖF kayıt tarihlerine merak etmekte. 03‒05 Eylül 2018 tarihleri arasında ÖSYM Tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Elektronik Kayıtları yapılırken, 02‒15 Ocak 2019 tarihinde ise Dönem Sonu Sınavları (12‒13 Ocak 2019 tarihlerinde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları yapılacaktır. İşte 2018-2019 AÖF güz dönemi eğitim ve öğretim takvimi

AÖF yeni kayıt yaptırılacak lisans ve önlisans bölümleri 2018

AÖF Yeni Kayıtlar nasıl yapılır?

En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Buna göre; Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar. ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.