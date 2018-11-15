AÖF güz dönemi vize ara sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş yerleri son durum

Üniversiteyi Anadolu Üniversitesi üzerinden AÖF olarak okuyan öğrenci adayların beklediği AÖF 2018 vize tarihi açıklandı. AÖF vize sınavına girecek adaylar AÖF vize sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesinin ise ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi vize takvimine göre, AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi vize sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte AÖF 2018-2019 sınav tarihleri

Üniversiteyi açıktan okuyan öğrenci adaylarını sınav heyecanı sardı. AÖF 2018 güz dönemi ara sınavına girecek olan öğrenci adayları, AÖF sınavına nerede gireceğini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sınavına girecekler AÖF sınav giriş belgesinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınavına ilişkin son dakika gelişmeleri…

AÖF sınav tarihleri son dakika

- Güz dönemi vize sınavı 24 Kasım 2018 tarihinde başlıyor, 25 Kasım 2018 tarihinde sona eriyor.

- Güz dönemi final sınavı 12 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 13 Ocak 2019 tarihinde sona eriyor.

- Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.

- Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 26 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.

AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı. Buna göre 24-25 Kasım’da gerçekleştirilecek AÖF güz dönemi ara sınavı giriş yerlerinin 19-23 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.