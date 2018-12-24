AÖF final sınavı ne zaman 2019? AÖF sınavları 2019 takvimi…

Anadolu Üniversitesi’nin açık öğretim programında okuyan öğrenciler geçtiğimiz günlerde AÖF vize sınavlarına katılmışlardı. AÖF öğrenciler bu kez de AÖF final sınavlarına girmek için gün sayıyor. AÖF güz döneminin son sınavı olan final sınav tarihi belli oldu. Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman? İşte AÖF final 2019 sınav tarihi ve AÖF sınavları 2019 takvimi…

AÖF güz döneminin final sınav tarihi belli oldu. Adaylar 13-14 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavına katılacaklar. AÖF Bahar dönemi vize sınavları ise 13-14 Nisan'da, final sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak. AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019’de gerçekleşecek.

AÖF sınav belgeleri

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Kuzey Amerika Programları

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı 21 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 23 Haziran 2019

Üç Ders Sınavı 4 Ağustos 2019

2019-2020 Seçme Sınavı 29 Eylül 2019

Suudi Arabistan Programları

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Ocak 2019

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 9 - 10 Şubat 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı11 - 12 Mayıs 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı22 - 23 Haziran 2019

Üç Ders Sınavı4 Ağustos 2019

2019-2020 Seçme Sınavı 29 Eylül 2019

Batı Avrupa Yüksek Öğretim Programları (BAP)

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Ocak 2019

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 9 - 10 Şubat 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı11 - 12 Mayıs 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 22 - 23 Haziran 2019

Üç Ders Sınavı4 Ağustos 2019

2019-2020 Batı Avrupa Programları Seçme Sınavı 22 Haziran 2019

Batı Avrupa Programları Açıköğretim Lisesi (AÖL) ve Açıköğretim Ortaokulu (AÖO)

I. Dönem19 - 20 Ocak 2019

II. Dönem13 - 14 Nisan 2019

III. Dönem29 - 30 Haziran 2019

Bosna Hersek Programları

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Ocak 2019

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 9 - 10 Şubat 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı 11 - 12 Mayıs 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 22 - 23 Haziran 2019

Üç Ders Sınavı 4 Ağustos 2019

2019-2020 Seçme Sınavı 29 Eylül 2019