AÖF DGS kayıtları nasıl ve nereden yapılacak? 2018 AÖF DGS kayıt belgeleri

ÖSYM Dikey Geçiş Sınav (DGS) sonuçlarını 20 Eylül’de açıklamıştı. DGS sonuçlarına göre, adaylar AÖF lisans tamamlamak için DGS kayıtlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki 2018 AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? AÖF DGS kayıtları için AÖF bürolarına gitmek gerekiyor mu?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2018-2019 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2018 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar. Açıköğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar 2018-DGS’ye başvuramazlar.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

2018-2019 Öğretim Yılı İçin Planlanan İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri

İnternet Başvuru Tarihi 24 - 28 Eylül 2018

İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr

AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 24 - 28 Eylül 2018

AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 28 Eylül 2018

KAYITLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

İkinci aşamada ise adaylar, aşağıdaki belgelerini hazır bulunduracak ve AÖF kayıt bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacak; 1) İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak) 2) Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak) 3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak) 4) Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek) 5) Askerlik Durum Belgesi (ASAL sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek) 6) Not Durum Belgesi 7) Fotoğraf 8) Kimlik fotokopis

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