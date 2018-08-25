AÖF dikey geçiş (DGS) internet başvuru ve kayıt tarihleri 2018

AÖF güz dönemi kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 2018 güz dönemi AÖF DGS kayıt tarihlerine merak etmekte. Anadolu Üniversitesi (AÖF) DGS başvuru ve kayıt tarihleri Anadolu Üniversite tarafından açıklandı. Anadolu Üniversitesi (2018 AÖF) kılavuzuna göre, DGS başvuru ve kayıt tarihleri aşağıdaki gibi yer aldı.

AÖF yeni kayıt yaptırılacak lisans ve önlisans bölümleri 2018

Adaylar, 2018-DGS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Adayların DGS kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Dikey Geçiş İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri

2018-2019 Öğretim Yılı İçin Planlanan İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri*

İnternet Başvuru Tarihi 24 - 28 Eylül 2018

İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr

AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 24 - 28 Eylül 2018

AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 28 Eylül 2018

* Dikey Geçiş İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, 2018-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.