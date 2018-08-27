AÖF büro adres ve telefonları
Anadolu Üniversitesi (AÖF) yeni kayıt tarihleri merak edilmekte. Anadolu Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilişkin kayıt tarihlerini açıkladı. Peki AÖF büroları ve adresleri27 Ağustos 2018 Pazartesi 19:02
Anadolu Üniversitesi (AÖF) yeni kayıt tarihleri merak edilmekte. Anadolu Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilişkin kayıt tarihlerini yayımladığı AÖF kılavuzuyla duyurdu. ÖSYS 2018-2019 AÖF Yeni Kayıt Tarihi şöyle oldu. İnternet Başvuru Tarihi 3 - 10 Eylül 2018 İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 3 - 10 Eylül 2018. AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 10 Eylül 2018 Peki AÖF büro ve adresleri nedir?
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AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt nasıl yapılır?
Adana - Seyhan AÖF Bürosu
Reşatbey Mahallesi 62010. Sokak Harun Demir Apartmanı No:16 01120 Seyhan Adana
Adana - Toros AÖF Bürosu
Ziyapaşa Mahallesi 67053. Sokak İmren Apartmanı No:2/A 01140 Seyhan Adana Ortadoğu Hastanesi Acil Karşısı
Afyonkarahisar AÖF Bürosu
Derviş Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi Soytürk Apartmanı No:53/B 03200 Merkez Afyon Eski Devlet Hastanesi Karşısı
Adıyaman AÖF Bürosu
Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi İstiklal Apartmanı No:54/A 02200 Merkez Adıyaman
Ağrı AÖF Bürosu
Leylakpınar Mahallesi Şahin Sokak Ulutaşlar Apartmanı No:1 4100 Merkez Ağrı Orduevi Müdürlüğü Yanı
Aksaray AÖF Bürosu
Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 30. Mt Yol Sokak Şelale Apartmanı No:104/A 68200 Merkez Aksaray 30 Metrelik Yol Üzeri
Amasya AÖF Bürosu
Hacılar Meydanı Mahallesi Hüseyin Nihal Atsız Caddesi Sarıköşk Apartmanı No:53/9 05100 Merkez Amasya Kurtboğan Köprüsü Karşısı
Ankara - Anıttepe AÖF Bürosu
Anıttepe Mahallesi Kubilay Sokak Kutlay Apartmanı No:18/9 06570 Çankaya Ankara
Ankara - Aydınlıkevler AÖF Bürosu
Aydınlıkevler Mahallesi İrfan Baştuğ Bulvarı Şehit Mustafa Baş Caddesi Gence Apartmanı No:5 06130 Altındağ Ankara
Ankara - Cebeci AÖF Bürosu
Cebeci Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Sevil Sokak Topçuoğlu Apartmanı No:16/9 06590 Çankaya Ankara Ankaray Dikimevi Istasyonu
Ankara - Sincan AÖF Bürosu
Atatürk Mahallesi Şehit Adil Arınmış Sokak Lale Apartmanı No:7/A-B 06930 Sincan Ankara
Antalya - Falez AÖF Bürosu
Altındağ Mahallesi 161. Sokak No:9 07050 Muratpaşa/Antalya Güllük Ring Oteli Arkası
Ardahan AÖF Bürosu
Karagöl Mahallesi Kazim Karabekir Caddesi Kayatürkler Apartmanı No:20/B 75000 Merkez Ardahan Askeri Hastane Yanı
Artvin AÖF Bürosu
Çarşı Mahallesi Sabit Osman Avcı Caddesi Öztürk Apartmanı No:12 08000 Merkez Artvin
Aydın AÖF Bürosu
Cumhuriyet Mahallesi Çine Caddesi Aksay Apartmanı No:24/A 09020 Merkez Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Yakınında
Balıkesir AÖF Bürosu
Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi Gürbağ Apartmanı No:36/B 10100 Merkez Balıkesir Atatürk İlköğretim Okulu Yanı
Bartın AÖF Bürosu
Kemer Köprü Mahallesi 150. Caddesi Pirlanta Sitesi B Blok No:36/C-D 74100 Merkez Bartın Adliye Lojmanları Karşısı
Batman AÖF Bürosu
Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Arif Bulvarı Öneyler Apartmanı No:36/B 72050 Merkez Batman İlçe Otogar Karşısı
Bayburt AÖF Bürosu
Tuzcuzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Pönserek Sokak Bilsen Apartmanı No:2/B 69000 Merkez Bayburt Bayburt Ortaokulu Karşısı
Bilecik AÖF Bürosu
Gazipaşa Mahallesi Ahmetbey Sokak No:17/A 11110 Merkez Bilecik
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