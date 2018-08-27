AÖF büro adres ve telefonları

Anadolu Üniversitesi (AÖF) yeni kayıt tarihleri merak edilmekte. Anadolu Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilişkin kayıt tarihlerini yayımladığı AÖF kılavuzuyla duyurdu. ÖSYS 2018-2019 AÖF Yeni Kayıt Tarihi şöyle oldu. İnternet Başvuru Tarihi 3 - 10 Eylül 2018 İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 3 - 10 Eylül 2018. AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 10 Eylül 2018 Peki AÖF büro ve adresleri nedir?

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne zaman başlıyor 2018? AÖF sınavları

AÖF dikey geçiş (DGS) internet başvuru ve kayıt tarihleri 2018

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt nasıl yapılır?

Adana - Seyhan AÖF Bürosu

Reşatbey Mahallesi 62010. Sokak Harun Demir Apartmanı No:16 01120 Seyhan Adana

Adana - Toros AÖF Bürosu

Ziyapaşa Mahallesi 67053. Sokak İmren Apartmanı No:2/A 01140 Seyhan Adana Ortadoğu Hastanesi Acil Karşısı

Afyonkarahisar AÖF Bürosu

Derviş Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi Soytürk Apartmanı No:53/B 03200 Merkez Afyon Eski Devlet Hastanesi Karşısı

Adıyaman AÖF Bürosu

Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi İstiklal Apartmanı No:54/A 02200 Merkez Adıyaman

Ağrı AÖF Bürosu

Leylakpınar Mahallesi Şahin Sokak Ulutaşlar Apartmanı No:1 4100 Merkez Ağrı Orduevi Müdürlüğü Yanı

Aksaray AÖF Bürosu

Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 30. Mt Yol Sokak Şelale Apartmanı No:104/A 68200 Merkez Aksaray 30 Metrelik Yol Üzeri

Amasya AÖF Bürosu

Hacılar Meydanı Mahallesi Hüseyin Nihal Atsız Caddesi Sarıköşk Apartmanı No:53/9 05100 Merkez Amasya Kurtboğan Köprüsü Karşısı

Ankara - Anıttepe AÖF Bürosu

Anıttepe Mahallesi Kubilay Sokak Kutlay Apartmanı No:18/9 06570 Çankaya Ankara

Ankara - Aydınlıkevler AÖF Bürosu

Aydınlıkevler Mahallesi İrfan Baştuğ Bulvarı Şehit Mustafa Baş Caddesi Gence Apartmanı No:5 06130 Altındağ Ankara

Ankara - Cebeci AÖF Bürosu

Cebeci Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Sevil Sokak Topçuoğlu Apartmanı No:16/9 06590 Çankaya Ankara Ankaray Dikimevi Istasyonu

Ankara - Sincan AÖF Bürosu

Atatürk Mahallesi Şehit Adil Arınmış Sokak Lale Apartmanı No:7/A-B 06930 Sincan Ankara

Antalya - Falez AÖF Bürosu

Altındağ Mahallesi 161. Sokak No:9 07050 Muratpaşa/Antalya Güllük Ring Oteli Arkası

Ardahan AÖF Bürosu

Karagöl Mahallesi Kazim Karabekir Caddesi Kayatürkler Apartmanı No:20/B 75000 Merkez Ardahan Askeri Hastane Yanı

Artvin AÖF Bürosu

Çarşı Mahallesi Sabit Osman Avcı Caddesi Öztürk Apartmanı No:12 08000 Merkez Artvin

Aydın AÖF Bürosu

Cumhuriyet Mahallesi Çine Caddesi Aksay Apartmanı No:24/A 09020 Merkez Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Yakınında

Balıkesir AÖF Bürosu

Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi Gürbağ Apartmanı No:36/B 10100 Merkez Balıkesir Atatürk İlköğretim Okulu Yanı

Bartın AÖF Bürosu

Kemer Köprü Mahallesi 150. Caddesi Pirlanta Sitesi B Blok No:36/C-D 74100 Merkez Bartın Adliye Lojmanları Karşısı

Batman AÖF Bürosu

Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Arif Bulvarı Öneyler Apartmanı No:36/B 72050 Merkez Batman İlçe Otogar Karşısı

Bayburt AÖF Bürosu

Tuzcuzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Pönserek Sokak Bilsen Apartmanı No:2/B 69000 Merkez Bayburt Bayburt Ortaokulu Karşısı

Bilecik AÖF Bürosu

Gazipaşa Mahallesi Ahmetbey Sokak No:17/A 11110 Merkez Bilecik

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