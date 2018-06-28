Anadolu Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim gören binlerce AÖF öğrencileri için AÖF 3 ders sınav tarihini merak ediyor. Peki AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?, AÖF 3 ders sınavı başvuru tarihi 2018 3 ders sınavı hangi illerde yapılacak? İşte detaylar

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF sonuçlarına göre AÖF ders geçme puanlarını elde edemeyen öğrenciler üç ders sınavına girecekler. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri vermesi kaydıyla mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanımmıştır. AÖF sınav tarihleri, resmi web sitesinde yayınlanan bilgilere göre üç ders sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

3 DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR, KİMLER GİREMEZ?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir. Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir. Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez. (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü 10.00 – 15.00 saatleri arasında açık olacaktır. Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve halen cezaevinde/tutukevinde olup "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır.

AÖF GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti