AÖF 3 ders sınavı başvuru tarihi 2018 3 ders sınavı hangi illerde yapılacak?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim gören binlerce AÖF öğrencileri için AÖF 3 ders sınav tarihini merak ediyor. Peki AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?, AÖF 3 ders sınavı başvuru tarihi 2018 3 ders sınavı hangi illerde yapılacak? İşte detaylar

28 Haziran 2018 Perşembe 15:10

Anadolu Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim gören binlerce AÖF öğrencileri için AÖF 3 ders sınav tarihini merak ediyor. Peki AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?, AÖF 3 ders sınavı başvuru tarihi 2018 3 ders sınavı hangi illerde yapılacak? İşte detaylar

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

 AÖF sonuçlarına göre AÖF ders geçme puanlarını elde edemeyen öğrenciler üç ders sınavına girecekler. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri vermesi kaydıyla mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanımmıştır. AÖF sınav tarihleri, resmi web sitesinde yayınlanan bilgilere göre üç ders sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

 3 DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR, KİMLER GİREMEZ?

 Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir. Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir. Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez. (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü 10.00 – 15.00 saatleri arasında açık olacaktır. Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve halen cezaevinde/tutukevinde olup "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır.

AÖF GEÇME NOTLARI

 84 – 100 AA 4,00 Geçti

 77 – 83 AB 3,70 Geçti

 71 – 76 BA 3,30 Geçti

 66 – 70 BB 3,00 Geçti

 61 – 65 BC 2,70 Geçti

 56 – 60 CB 2,30 Geçti

 50 – 55 CC 2,00 Geçti

 46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

 40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

 33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

  1. Van
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Konya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Gaziantep
  8. Eskişehir
  9. Erzurum
  10. Diyarbakır
  11. Bursa
  12. Antalya
  13. Ankara
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