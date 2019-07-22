AÖF 3 ders sınav giriş yerleri açıklandı | AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri belirli tarihlerde sınavlara giriyorlar. AÖF üç ders sınavı için merakla bekleyen öğrenciler sınav giriş tarihlerini ve giriş yerlerini merak ediyorlardı. Merakla beklenen AÖF üç ders sınav giriş yerleri açıklandı. Peki AÖF üç ders sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

AÖF 3 ders sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin (AÖF) lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavının yerleri için beklenen duyuru geldi.

Üç ders sınavı için sınav giriş belgelerine bugünden itibaren (22 Temmuz 2019) http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ya da AÖF bürolarından ulaşılabilecek.

"Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi açıklanınca www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler."

AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacak.

Hangi illerde gerçekleştirilecek?

AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

AÖF 3 ders sınavına kimler girebilir?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.