AÖF 3 ders sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 2018-2019 Yılı AÖF mezuniyet üç ders sınavı yarın yapılacak. Bu kez derslerden geçmek isteyen Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yapılacak AÖF üç ders sınavı yurdun sadece belirli şehitlerinde gerçekleştirilecek. Sınava saatler kala AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? araştırılıyor. AÖF 3 ders sınavı ile ilgili ayrıntılar...

AÖF 3 ders sınavı saat kaçta?

Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan sınav takvimi açıklanmasında yer alan bilgiye göre 2018-2019 Yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30'da gerçekleşecek.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülülecek.

AÖF 3 ders sınav belgesi nasıl alınır?

AÖF üç ders sınav yerleri http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından veya AÖF bürolarından alınabiliyor.

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Üç ders sınavına kimler girebilir?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.