AÖF 2019 sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile sınav soru ve cevaplarının da yayınlandığını duyurmuştu. Böylece adayları doğru ve yanlışlarını kontrol etme imkânı buldu. AÖF sınavlarına giren adaylar AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavı 12 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşmişti. Sonuçlar genellikle sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15-20 gün sonra açıklanıyor. Fakat bir önceki AÖF sınavının sonuçları 10. günde açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağına dair bir açıklama yapılmadı, ancak AÖF final sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması tahmin ediliyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığı an aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AÖF sınav sonuçları ile ilgili diğer ayrıntılar şöyle;

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat 2019'da başlayacak.

HARF NOTLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

AÖF not ortalaması hesaplama işlemi yapabilmek için güz döneminde şartlı olarak geçilen derslerden başarılı olunması, güz dönemi sonu veya bahar dönemi sonu genel not ortalamasının da 2,00 ve üzerinde olması gereklidir.

Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçmiş oldukları derslerden başarılı sayılabilmeleri içinse bahar dönemi sonu veya güz dönemi sonu genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olmalıdır.

AÖF lisans öğrencilerinin mezun olmaları için şu şartları yerine getirmeleri gereklidir;

Ders notlarının FF olmaması

Genel not ortalamalarının 2,00 ve üzeri olması,

Alttan kalan dersinin olmaması

AÖF’DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?

AÖF ders sisteminde 2 dönem vardır. Birinci dönemde alınmış olan, ancak kalınan dersler bir sonraki senenin birinci döneminde alınabilir. Geçilemeyen ikinci dönem dersi de yine aynı şekilde ikinci dönem alınabilir.

Her dönem 1 vize sınavı ve 1 final sınavı yapılır, bir eğitim ve öğretim yılında 2 vize sınavına ve 2 final sınavına girilir. Dönem içi vize notunun %30’u ve final notunun da %70’i alınarak gerekli değerlendirme ve hesaplama işlemleri yapılır. Elde edilen ortalama harf notu olarak sisteme girilir. Öğrenciler aldıkları harf notuna göre o dersten geçip geçmediklerini anlayabilir.