AÖF 2019 final sınavı sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuçları 2019 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde sınavlara giriyorlar. Bahar dönemi final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 öğretim yılı akademik takvimine göre bahar dönemi final sınavları 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar tarihlerinde yapıldı. Sınava giren öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklemeye başladılar. Sonuçların açıklanmasının ardından geçme notunu alamayan öğrenciler üç ders sınavına girecekler. AÖF sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları 10 – 12 gün içerisinde açıklanıyor. Sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AÖF üç ders sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan ve 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılması planlanan Üç Ders Sınav tarihi 27 Temmuz 2019 olarak değiştirilmiştir.