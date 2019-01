AÖF 12-13 ocak final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

12-13 ocak tarihinde gerçekleşen gerçekleşen AÖF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Kendilerini ilgilendiren oturumlara katılım gösteren kişiler, 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabı hakkındaki sorgulamalarını arttırdı. Geçtiğimiz günlerde AÖF sınav soru ve cevaplarının da açıklanması final sınavı sonuçlarının açıklanması konusunda adayları bir hayli heyecanlandırdı. Peki, 12-13 ocak AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sınav dönemlerinin ardından sonuçların 10 gün içerisinde açıklanması adayların beklentilerini bu yönde arttırdı.

Bu doğrultuda geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link aracılığıyla sonuç sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

AÖF soru ve cevapları yayınlandı

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları soru ve cevaplarının eKampüs sayfası üzerinden öğrencilerinin erişimine açtı.

Soru ve cevapları merak eden öğrenciler, şifreleri aracılığı ile cevap anahtarını görüntüleyebilir.

AÖF not yükseltme işlemi oluyor mu?

AÖF Öğrenci Değerlendirme Sisteminde bir öğrencinin bir dersten başarı notunun hesabında, derse kayıtlı tüm öğrencilerin puanları etkilidir, sınava giren tüm öğrencilerim ortalaması temel alınmaktadır.

Bu sistemde bir dersten başarı notunun hesabı, o bölüm ve programda o dersi alan tüm öğrencilerin başarı notunun hesabına bağlıdır. Bu nedenle ara ve dönem sonu sınavları dışında, bir grup öğrencinin ayrılarak, ayrı bir sınav yapılması söz konusu değildir.

AÖF ders geçme notu kaç?

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)

AÖF ortalama hesaplama nasıl yapılır?

Fakülte tarafından öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Genel Not Ortalaması: Genel not ortalaması bütün dönemlerde aldığımız derslerin toplam not değerleri ile toplam kredilerine bölünmesi ile bulunur.

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

Şartlı / Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0'ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.

Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı: Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. "Akademik Yetersizlik Uyarısı" alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO'nın en az 2.00 olması gerekir.

Çan eğrisi sistemi nedeniyle öğrencilerin aldığı ham puanların haricinde standart sapma etkisi ile fakültes sisteminden eksrta artı ya da eksi puanlar gelmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki sistemde yapılan puan hesaplaması ham puanlar üzerinden yapılmakta ve yaklaşık geçme notunu vermektedir.

Şartlı olarak belirtilen derslerden (DD, DC, CD ) geçmek için Genel not ortalamanızın ( Şimdiye kadar aldığınız tüm notları ortalaması) 2,00 ve üzerinde olmalıdır. Genel not ortalamanız 2,00'ın altında ise şartlı geçen dersleri tekrar almanız gerekir.