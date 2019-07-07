0553 313 94 23

Anzer balı kilosu bin liradan satılacak

Dünyaca ünlü Anzer balının bu yıl fiyatı bin TL olurken, vatandaşlar fiyatı yüksek buldu.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:26
Anzer balı kilosu bin liradan satılacak

Dünyaca ünlü Anzer balının bu yıl fiyatı bin TL olurken, vatandaşlar fiyatı yüksek buldu.


Rize’nin İkizdere ilçesinde 3000 rakımlı Anzer Yaylası’nda üretilen ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen Anzer balının bu yıl bin TL’den satılacağı açıklandı. Hacettepe Üniversitesinden gelen tahlil sonuçlarına göre satışa sunulan balın fiyatı ise Rizeliler tarafından tepkiyle karşılandı. Fakir hastaların da baldan faydalanması gerektiğini ancak bu fiyatlara insanların balı satın almada zorlandıklarını ifade eden bir vatandaş, Anzer balına eşdeğer birçok bölgenin balının olduğunu söyleyerek, “Bu yıl yine bu fiyata bal satın alamayacağız. Normal bir insanın bütçesine göre 100 gram bal alınır. Alınan o balı da bir hafta kullanmak için çay kaşığıyla tüketmemiz gerekecek. Bin TL çok yüksek ve şişirilmiş bir fiyat. Zannediyorum ki zengin insanlar yesin diye bu satışlar yapılıyor. Anzer balına eş değer ballar var. Senoz Vadisi’nde bir iki çiçek eksik olan ballar var. İki çiçekten sebep bin TL fiyat bence çok zalimce. Reklamdan dolayı fiyat şişmiş. Bir iki çiçekten dolayı 100 TL-200 TL oynaması lazım. Fakirler de hasta, fakirler de yiyecek bu baldan” dedi.


Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz ise, yaptığı açıklamada üzerinde Anzer yazan her bala itimat edilmemesini istedi. Deniz, "Bu yıl Anzer balının fiyatı bin TL olarak belirlendi. Biz ballarımızı burada çıkarttıktan sonra kooperatife getiririz, kooperatifte de üyelerin getirdiği ballardan 250 gram numune bal alınarak Ankara’da Hacettepe Üniversitesine gönderilir. Yapılan tahliller neticesinde bize balın Anzer’in florasına uygun olup olmadığı raporu gelir. Eğer rapora göre bal uygunsa ambalajlanır, etiketlenir ve satışa sunulur. Anzer balı alırken markasına, kooperatif balı olup olmadığına dikkat edilmeli. Anzer balı pahalı bir bal olduğu için bazı art niyetli kişiler kendi markasının önüne Anzer’in ismini ekleyip Anzer balı gibi satıyor. Bu tip insanlara müşterilerimizin itimat etmemesini rica ediyorum. Bal almak isteyenler kooperatiften alsın” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 16:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali’nin 2’ncisi düzenlendi
    1. Ulusal Odunpazarı Lületaşı..
    2. İzmir’de korkutan yangın
    3. İstanbul Valisi Yerlikaya, hakkında..
    4. Antalya'da hortum
    5. İzmir’de süs havuzuna giren çocuklar..
    6. Dünya Superbike Şampiyonası
    7. Şişen bileğindeki bileziği itfaiye..
    8. Çernobil'e gitmek emniyetli mi?
    9. Türk Yıldızları Trabzon’da nefes kesti
    10. Kuzenleri kaza ayırdı
    11. Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı..
    12. Pazaryeri’nde 2. Dart Şampiyonası
    13. Minik judocular Balkan şampiyonu
    14. Sakarya'da motosikletle otomobil..
    15. Yerlikaya'dan İBB açıklaması
    16. Mutfakta çıkan yangın sonları oldu: 2..
    17. Başka bir kızın bıçaklı saldırısına..
    18. O ilçede kırmızı alarm!..
    19. Türkiye Süpermoto Şampiyonası
    20. Hastane randevusuna gitmeyince öldüğü..
    21. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde..
    22. Ülke gündemine oturan cami lojmanı,..
    23. Kırkpınar’da finalin adı: Ali Gürbüz -..
    24. Genç oyuncu uykusunda hayatını kaybetti
    25. Şehit babası oğlunu asker selamıyla..
    26. Alanya’daki şenliği hortum vurdu: 6..
    27. Köy yerinde faciaya ramak kaldı! 6 ev..
    28. Fenerbahçeli futbolcular taraftarla..
    29. Fenerbahçeli futbolcular..
    30. Kavaklı'dan ateistlere çok sert tepki!..
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar