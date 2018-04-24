Anzakları taşıyan yolcu otobüsü yandı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda düzenlenecek Şafak Ayini'ne katılmak için Çanakkale'ye gelen Yeni Zelandalıları taşıyan Ö. T. yönetimindeki yolcu otobüsünde, Ayvacık ilçesi Nusratlı rampaları mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, otobüsün motor kısmından alev aldığını fark eden sürücü, araçta bulunan bir Türk rehber ile 45 Yeni Zelandalı yolcuyu tahliye etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı.

Küçükkuyu Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yeni Zelandalı yolcular, bölgeye gelen başka bir otobüs ile Çanakkale'ye gönderildi.

Olay yerine gelen Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Ayvacık Belediye Başkanı Ünal Şahin ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, yetkililerden kaza hakkında bilgi aldı.