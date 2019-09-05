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Antropolog Eric R. Wolf’un‘Avrupa ve Tarihsiz Halklar’ adlı kitabı raflarda

Antropolog Eric R.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:02
Antropolog Eric R. Wolf’un‘Avrupa ve Tarihsiz Halklar’ adlı kitabı raflarda

Antropolog Eric R. Wolf’un‘Avrupa ve Tarihsiz Halklar’ adlı kitabı okuyucunun beğenisine sunuldu.


Antropolog Eric R. Wolf’un ilk defa 1982’de yayımlanan, antropolojiyi tarihle bir araya getirerek son beş yüzyıllık dünya tarihine geniş olduğu kadar ayrıntılı bir bakış sunan Avrupa ve Tarihsiz Halklar adlı kitabı İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle kitapçılardaki yerini aldı. Çevirisini Hamit Çalışkan’ın yaptığı kitap modern çağda Avrupa toplumlarının küresel çapta giriştikleri yayılma ve sömürgeleştirme hareketinin tarihine ışık tutan klasikleşmiş bir eserdir.


Kapitalizmin ortaya çıkardığı, bugün de içinde yaşamayı sürdürdüğümüz dünyanın nasıl şekillendiğine dair Wolf’unki kadar kapsamlı pek az inceleme yapılmıştır. Immanuel Wallerstein’in dünya-sistemi teorisi ve Karl Polonyi’nin Büyük Dönüşüm’ü benzeri çalışmalar ampirik bilgi zenginliği açısından Wolf’unkinin gerisinde kalır.


Akraba düzenli, haraççı ve kapitalist olmak üzere üç temel üretim tarzı belirleyen Wolf’un ortaya koyduğu yaklaşımın özgünlüğü, Avrupalıların yayılmasından ve kapitalizmin gelişiminden önce ‘tarihsiz halkların’ varoluş biçimlerine, büyüyen dünya piyasasının ve ardından endüstriyel kapitalizmin nüfuzuna nasıl maruz kalıp yok edildiklerine odaklanmasıdır. Böylelikle, başka yazarların ‘periferi’ veya ‘uydu’ gibi kavramlarla işaret ettikleri, fakat esasen etno-tarihçiler ve antropologların inceleme sahası olan ‘maddi ilişkilerin değişimine dair mikro-topluluklar düzeyinde hareket eden bir analitik anlatı’ ortaya çıkar.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:02
  1. kitap
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