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Antonio Guterres, o görev için Bachelet'i aday gösterdi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet'in aday gösterildiği bildirildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:30
Antonio Guterres, o görev için Bachelet'i aday gösterdi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet aday gösterildi.

Anadolu Ajansı muhabirinin BM'de diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine Bachelet'i aday olarak seçti. Guterres'in, bu görev için seçtiği adayın 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda onaylanması gerekiyor.

Eski Şili Devlet Başkanı Bachelet, BM Genel Kurulu'nda onaylanması durumunda görev süresi bu ay sonunda tamamlanacak BM İnsan HaklarıYüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in yerine gelecek. Çocuk doktorluğundan siyasete atılan Bachelet, 2006-2010 ile 2014-2018 yılları arasında iki dönem Şili Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı.

ZEYD'İN SÖZLERİ RAHATSIZ ETTİ

Daha önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine tekrar aday olmayacağını açıklayan ve bu ay sonunda görevi devredecek olan Ürdün Prensi Zeyd ise görev süresi boyunca "açık sözlü olduğu" gerekçesiyle birçok hükümet tarafından eleştirildiğini ve neredeyse bütün hükümetleri rahatsız ettiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın"insanlığı uçurumun kenarına sürüklediği", Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "ırkçı" olduğu,Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin"psikiyatrik değerlendirmeye ihtiyaç duyduğu" gibi çok sayıda hükümet ve devlet başkanına yönelik eleştirilerde bulunan Zeyd, kendisinden sonra görevi devralacak kişinin "açık sözlü" olması ve "eleştirmekten korkmaması" gerektiğini vurgulamıştı.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:30
  1. Zeyd Raad El Hüseyin
  2. İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin
  3. Michelle Bachelet

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