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Antivirüs firmasının kurucusuna suikast!

McAfee antivirüs firmasının kurucusu olan John McAfee, geçtiğimiz gün suikast girişimde vuruldu. İki gün boyunca komada kalan John McAfee, son anda hayata tutunmayı başardı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:39
Antivirüs firmasının kurucusuna suikast!

Güvenlik firması McAfee‘nin kurucusu John McAfee, uzun bir süredir kripto para birimleri için tavsiyelerde bulunuyordu. Ancak McAfee, menkul kıymetler komisyonu olan SEC tarafından tehdit edildiğini belirtti. McAfee bu yüzden artık ICO duyurusu yapmayacağının da altını çizdi.

SEC, bu para birimlerini kayıt altına almak istiyordu. Paranın dolaşımının takip edilemediği için illegal kategoride değerlendirilme ihtimali olan para birimlerinin, reklamlarını da yapmak suç olarak görüyor. McAfee, bu işten vazgeçmişti.

McAfee, kripto para tavsiyesini bıraktığını açıklamasının ardından suikast girişimine maruz kaldı. ABD’nin Kuzey Karolina bölgesinde vurulan McAfee’nin, tam iki gün boyunca komada kaldığı açıklandı.

Hayata son anda tutunan McAfee, şahsi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı;

“Üç günlük yokluğumdan dolayı özür dilerim ama iki gün boyunca Kuzey Carolina’daki Vidant Tıp Merkezi’nde bilinçsizdim ve uyandım. Düşmanlarım, daha önce musallat olduğum bir şeyi yeniden ortaya çıkarttılar. Bununla birlikte, beni öldürmek sandığınızdan daha zor. Geri döndüm.”

McAfee’nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. McAfee’ye yapılan saldırının zanlıları ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 17:39
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