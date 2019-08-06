ANTİŞ maddi ve manevi güçbirliğine açık olacak

Antalya Uluslararası İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Aksoy, "Derneğimiz sanayi, turizm, tarım, eğitim, sağlık, hizmet sektörü gibi katma değer sağlayan tüm meslek grupları ile Türkiye ekonomisini güçlendirmek için çalışma yapan akademisyen ve bürokratlardan oluşan üyeleri arasında sosyal, manevi, fikir, iş, sermaye ve güç birliği yaparak şehrimiz ve ülkemizin ekonomik kalkınmasında fayda sağlamak amacıyla çalışmalar içerisinde olacak" dedi.

Antalya Uluslararası İş İnsanları Derneği (ANTİŞ) ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Farklı sektörlerden iş insanlarının bir araya gelmesi ile kurulan Antalya Uluslararası İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Aksoy, mal üretimi, tedariki ve hizmet sektörü iş insanlarını bir araya getirerek maddi ve manevi güç birliği yapacaklarını ifade etti.

Sektörlerinde başarılı hizmetler gerçekleştiren iş insanlarından oluşan dernek yapısı ve yönetimi ilk toplantılarında misyonu ve vizyonu ile kuruluş amaçlarından şaşmadan ilkeli ve birlikte yönetim anlayışının en güzel örneğini sergileyerek adlarından sıkça söz ettireceklerini belirtti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Aksoy, uzun ve kısa vadeli yol haritalarının hazır olduğunu belirtti. Aksoy, "Antalya Uluslararası İş İnsanları Derneği sanayi, turizm, tarım, eğitim, sağlık, hizmet sektörü gibi katma değer sağlayan tüm meslek grupları ile Türkiye ekonomisini güçlendirmek için çalışma yapan akademisyen ve bürokratlardan oluşan üyeleri arasında sosyal, manevi, fikir, iş, sermaye ve güç birliği yaparak şehrimiz ve ülkemizin ekonomik kalkınmasında fayda sağlamak amacıyla çalışmalar içerisinde olacaktır. Bununla birlikte derneğimiz ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara ve aynı zamanda ithalat, ihracat yapan veya yapmayı planlayan Türk iş insanlarımıza yardımcı olmak, öncülük etmek ve destek olmak amacıyla kurulmuştur. Bu düşünceler ışığı altında birlikte olmak isteyen sektör temsilcilerine kapımız ve gönlümüz açıktır” dedi.

ANTİŞ’in Yönetim Kurulu isimleri şu şekilde belirlendi:

"Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Aksoy, Başkan Vekili Erkan Yalçınbaş, Genel Sekreter Evliya Baki, Sayman Cihan Göktekin, Kurucular Kurulu Üyesi Özgür Şanver, Yasin Mardin, Erkan Kayabaşı."