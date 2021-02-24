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Korona Virüs Antikor bebeklerde bulunur mu? Hamile annelerde antikor oluşumu bebeğe geçer mi?
Korona Virüs

Antikor bebeklerde bulunur mu? Hamile annelerde antikor oluşumu bebeğe geçer mi?

Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Koronanın mutasyona uğraması ile ülkeler ayrı bir mücadele verirken, aşılar da tüm hızıyla uygulanıyor. Korona geçirmiş hamile annelerde antikor oluşumu karnındaki bebeğe geçer mi soruları da her daim soruluyordu. Bebeklerde antikor oluşumuna ilişkin önemli bir bilimsel bilgi ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 08:01:00 - 2021-02-24 08:02:38
Antikor bebeklerde bulunur mu? Hamile annelerde antikor oluşumu bebeğe geçer mi?

ABD'de yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış hamile kadınların ürettiği antikorun plasenta yoluyla bebeğe geçebildiği tespit edildi. Science Daily sitesinin haberine göre, Weill Cornell Tıp Bilimleri Enstitüsünden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, New York’ta Kovid-19 hastalarının yoğun olarak görüldüğü hastanelerin birinde doğum yapan 88 kadına ait kan örnekleri araştırma çerçevesinde incelemeye alındı. Araştırmada, doğan bebeklerin yüzde 78’inin göbek kordonundan alınan kan uzmanlar, Kovid-19 testi sonucunda bebeklerde aktif virüsün bulunmadığına, antikorun anneden plasenta yoluyla transfer edildiğine dikkat çekti.

Çalışmada, Kovid-19 ile semptomatik enfeksiyonu olan annelerin, asemptomatik olanlara göre daha yüksek antikor seviyelerine sahip olduğu da vurgulandı. Araştırmanın ayrıntıları, "Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum" (American Journal of Obstetrics and Gynecology) dergisinde yayımlandı.

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