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Antikkapı personelime yangınla mücadele eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.

06 Ağustos 2019 Salı 11:57
Antikkapı personelime yangınla mücadele eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş. bünyesinde çalışan personele yangınla mücadele eğitimi verildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre birimlerdeki binalarda deprem ve yangınla mücadele eğitimlerini uygulamalı olarak vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş. bünyesinde çalışan personellere, yangınla mücadele eğitimi verildi. Eğitim sonrası uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitimde yangın esnasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Eğitim sonrası uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı tarafından eğitim ve tatbikat ile personelin yangın konusunda bilinçlendirilmesi ve sivil savunma planlarının uygulanması hususunda bilgilendirilmesi amaçlandı.


Öte yandan eğitimler ile yangın gibi olağanüstü durumlar için personelin eğitilmesi ve duyarlı hale getirilmesi ile olası bir yangında can ve mal kaybını azaltmak, personelin en kısa zamanda organize olmasının hedeflendiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:57
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