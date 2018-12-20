Antika sevdalıları başkentte buluşuyor

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Antikacılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 23 Aralık'a kadar sürecek "Antika Eşya Günleri" fuarı ANFA Altınpark Expo Center'da başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Geçmişi günümüzden geleceğe taşıyoruz" sloganıyla düzenlenecek fuar, geçmişi geleceğe taşıyan binlerce eşyayı antika tutkunları ile buluşturacak.

Türkiye'nin dört bir yanından getirilen gramofon, radyo, para, pul, mobilya, tespih, saat, telefon ve güğüm gibi antika eşyalar bu fuarda hem sergilenecek hem de satışa sunulacak.

Resmi açılışı yarın yapılacak ve her gün 10.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak fuar, 23 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Fuara gelecek ziyaretçiler de bireysel olarak kendi antika eşyalarını satma imkanı bulabilecek.