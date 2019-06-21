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Antik stada giden tarihi yol gün ışığına çıkarılıyor

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan, büyük organizasyonlar ve gladyatör dövüşlerinin yapıldığı, Anadolu'nun en büyük antik stadyumuna ulaşımı sağlayan tarihi güzergahın gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı- Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek:- "Stadyum Caddesi'nin kazısını ve restorasyonunu tamamlayarak 2 bin yıllık stadyuma gezi güzergahının ulaşımını antik yoldan sağlamayı hedefliyoruz"

21 Haziran 2019 Cuma 11:19
Antik stada giden tarihi yol gün ışığına çıkarılıyor

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Denizli'de, Laodikya Antik Kenti'nde yer alan ve 25-30 bin kişilik kapasitesiyle Anadolu'nun en büyük antik stadyumu niteliği taşıyan Laodikya Stadyumu'na ulaşımı sağlayan cadde gün yüzüne çıkarılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, içinde İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin yer aldığı Laodikya Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından 2003'ten bu yana yürütülüyor.

Efes'ten sonra Anadolu'nun en büyük antik kenti olan Laodikya'da yılın 12 ayı devam eden kazılarda bugüne kadar kilise, tiyatro, kutsal agora gibi birçok önemli eser gün yüzüne çıkarıldı.

2015'te "en iyi turist ağırlayan antik kent" seçilen, 2016'da Laodikya Kilisesi'nde uygulanan restorasyon ve konservasyon çalışmaları nedeniyle Europa Nostra'dan ödül alan bölgede, stadyumun tarihi güzergahı da gün ışığına çıkarılacak.

Kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun en büyük antik kentlerinin başında gelen Laodikya'da, kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, antik kentteki çalışmaları, yılın 12 ayı kesintisiz sürdürdüklerini belirtti.

Bölgenin, Anadolu'nun en büyük antik stadyumuna ev sahipliği yaptığını, MS 79 yılında yapılan Laodikya Stadyumu'nun 285 metre uzunluğa, 70 metre genişliğe, 25-30 bin oturma kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Şimşek, bu yılki en önemli projelerden birinin, stadyuma ulaşımı sağlayan antik yolun açılması olduğunu ifade etti.

Stadyumun bitişiğinde, imparator Hadrian'ın MS 129 yılında Laodikya'ya gelişi şerefine yapılmış olan 12 bin metrekare kapalı alanı bulunan dev hamam kompleksinin de bulunduğunu belirten Şimşek, bölgede ayrıca meclis binası ve devlet konuk evinin de yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Şimşek, şöyle konuştu:

"Stadyum Caddesi'nin kazısını ve restorasyonunu tamamlayarak 2 bin yıllık stadyuma gezi güzergahının ulaşımını antik yoldan sağlamayı hedefliyoruz. Stadyum Caddesi'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor. Buradaki en önemli hedeflerden birisi, antik kente gelen ziyaretçiler Suriye Caddesi'nden ayrıldıktan sonra Stadyum Caddesi'nden devam ederek Anadolu'nun en büyük stadyumu olan Laodikya Stadyumu'na, güney hamam kompleksine, meclis binasına ve agoraya ulaşımı sağlayacaklar. Bu aks çok önemli bir aks. Bizim buradaki ana hedeflerimizden birisi, 2019 yılı sonunda stadyum ve agoraya kadar yani güney agoraya kadar yol aksını tamamlamak ve bunun arkasından da restorasyonu bitirerek ziyaretçilerin beğenisini sağlamak. Bu sayede hem Denizli'ye gelen hem de Anadolu'ya gelen turistler için burada yeni bir gezi güzergahı olacak."

- Olimpiyata eşdeğer etkinlikler düzenlenmiş

Laodikya Stadyumu'nun önemini vurgulayan Şimşek, yazıtlardan görüldüğü kadarıyla stadyumda olimpiyat ölçeğinde etkinlikler düzenlendiğini, ayrıca gladyatör dövüşlerinin de yapıldığını anlattı.

Şimşek, "Gladyatörlerin hem gladyatörlerle hem de vahşi hayvanlarla yaptığı müsabakalar bakımından Laodikya, antik dünyada çok önemli bir yere ve üne sahip. Biz bu çalışmaları tamamladığımızda, rahatlıkla, binlerce yıl öncesinde yapılan ana cadde ve sokaklardan geçilerek, bu devasa yapılara ulaşım sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:19
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