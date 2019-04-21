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Antik Patara Tarihi Su Yolu yürüyüşü

Antalya’nın Kaş ilçesinde 43.

21 Nisan 2019 Pazar 10:10
Antik Patara Tarihi Su Yolu yürüyüşü

Antalya’nın Kaş ilçesinde 43. turizm haftası kutlama etkinlikleri kapsamında geleneksel Antik Patara Tarihi Su Yolu (Delikkemer) yürüyüşü düzenlendi.


Kaş, Kalkan, Yeşilköy ve Patara’dan katılımlarla gerçekleşen yürüyüşte Yörük Göçü canlandırıldı. Patara Kültür ve Turizm Derneğince bu yıl 16’ncısı düzenlenen 8 kilometrelik yürüyüşe Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Turizm Müdürü Mustafa Aydın, Yörük derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri ve daire amirleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, bölgede yerleşik yaşayan yabancılar ve turistler ile vatandaşlardan oluşan yaklaşık bin kişilik grup katıldı.



Yörük Göçü canlandırıldı


Kaş’ta bu yıl 43’üncüsü düzenlenen turizm haftası kutlama etkinlikleri kapsamında geleneksel Antik Patara Tarihi Su Yolu (Delikkemer) yürüyüşü yapıldı. Likya Birliğinin başkenti Patara’ya su getirmek için Roma döneminde yapılmış Su Yolu’nun 4’üncü kilometresindeki Delik Kemer mevkisinde başlayan yürüyüşte, Yörük Göçü canlandırıldı. Yol boyunca davul zurna ekibinin coşturduğu grubun önünde develer, atlar ve keçi sürüsü yer aldı. Yörük derneklerinin yöresel kıyafetleriyle katıldığı yürüyüşün onuncu kilometresinde yemek molası verildi. Burada Yörük Göçü anlatıldı, Likyalı Yörükler Patara halk oyunları ekibi gösteri sundu. Ardından tekrar başlayan yürüyüşle Patara Mahallesi’ne ulaşıldı.


Kaymakam Ulaş Akhan, mahalle meydanında yaptığı konuşmada "Burası 5 bin yıllık medeniyete sahip ama medeniyetini, geçmişini unutmayan, kültürüne, geleneklerine ve göreneklerine çok bağlı bir topluluk da aynı zamanda burada yaşıyor. Geleneklerimizi bugüne kadar yaşatan atalarımızın geçmişteki yaşantısını bugüne aktaran derneklerimize teşekkür ederim. İnşallah bu bizden sonraki nesillere de aktarılır" dedi.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da “Tüm turizm çalışanlarına hayırlı ve bereketli sezonlar diliyorum. Sizlere güzel hizmetler vermek için çalışacağız. Beklenti, dilek, temenni ve önerilerinizle birlikte Patara’yı da Kalkan’ı da Kaş’ı da daha güzel yerlere taşıyacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 10:10
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