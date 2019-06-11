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Antik kentte ziyaretçi sayısındaki artış bölge halkına yaradı

Çanakkale’de Truva Antik Kent’e gelen turist sayısındaki artış bölgenin kalkınmasına olumlu etki yaparken, ören yerinin hemen yanı başındaki Tevfikiye Köyü’nde turistlerin zaman geçirebileceği turistlik tesislerin de açılması dikkat çekiyor.

11 Haziran 2019 Salı 11:15
Antik kentte ziyaretçi sayısındaki artış bölge halkına yaradı

Çanakkale’de Truva Antik Kent’e gelen turist sayısındaki artış bölgenin kalkınmasına olumlu etki yaparken, ören yerinin hemen yanı başındaki Tevfikiye Köyü’nde turistlerin zaman geçirebileceği turistlik tesislerin de açılması dikkat çekiyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne kabulünün 20’nci yılı nedeniyle 2018’i Troya Yılı ilan etmesi ile birlikte bölgeye gelen turist sayısında büyük artış gözlenirken, 2018 yılında toplam 531 bin 530 ziyaretçi ile bir rekor kırdı. Ziyaretçi sayısında yarım milyona ulaşan fakat geçtiğimiz günlere kadar ören yerinin çevresinde gelen ziyaretçilerin zaman geçirmesi için hiçbir tesisin olmaması bölge halkını da harekete geçirdi. Ören yerine turistlik tesis kuran Olea Restaurant müdürü Emre Sayın, “Çanakkale’nin önemli turistlik bölgelerinden biri olan Truva Antik Kenti’ne geçen yıl yarım milyon turist geldi. Fakat bu turistler ören yerini gezip hemen geri dönüyorlardı. Bu yıl Türkiye’de faaliyet gösteren bir petrol şirketi ören yerinin yanı başındaki Tevfikiye Köyü’nde yenileme çalışmaları yaparak köyü adeta tarihi yapıya çevirdi. Bununla birlikte Truva’yı ziyaret eden turistler bölgede daha fazla zaman geçirmeye başladı. Bizlerde gelen ziyaretçilerin çay, kahve içebileceği, yemeklerini yiyip soluklanacakları bir tesisin eksik olduğunu gördük ve bölgeye her anlamda katkı sağlayacak tesis açtık" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:15
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