Antik kentte yol çilesi

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi ve karayoluyla 70 kilometre uzaktaki Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi arasındaki yol çilesi bitmiyor.

İki ilçeyi birbirinden ayıran Dalyan Kanalı’nda faaliyete geçirilen ve aradaki mesafeyi 2 dakikaya düşüren feribotun araçları indirdiği stabilize yolda iyileştirme çalışması yapılmaması vatandaşları isyan ettirdi. Kaunos Antik Kenti önündeki toprak yolda bir araya gelen Çandır Mahallesi sakinleri, kış aylarında yolun çamur olması nedeniyle kullanılamadığını savunarak yetkililerden yardım talep etti.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, söz konusu yolun 200 metre olduğunu aktardı. Yolun aktif olarak kullanıldığını belirten Yalılı, “Bir kilometre ilerde, bırakın Türkiye’yi, dünyaca tanınan Kaunos Antik Kenti var. Buraya günü birlik Marmaris, Kuşadası, Bodrum’a yanaşan uluslararası büyük yolcu gemilerinin Kaunos Antik Kenti’ni gezmek için Dalyan’a gelip çıktığı tek iskele. Ama öyle şeylere şahit olduk ki bu yolda, gelen yaşlı misafirler çamura batıp geri döndüler. Bunları utanarak izledik.” diye konuştu.

“Köylünün sıkıntısını gözden geçirmelerini istiyoruz”

Yalılı, 1. derece sit alanı olmasından dolayı, yol için kararın kazı heyeti ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na ait olduğuna değinerek, “Tabi ki yasalara kararlara uyacağız. Ama burada hiçbir zaman bir kazı düşünülmüyor. Mevcut yolun üzerine sadece parke taşı döşenmesini istiyoruz. Kazı heyeti başındaki profesör hocamızın oluruyla Çandır Mahallesinin merkezinden diğer iskeleye 3 kilometre parke taşı döşendi zaten. Bu yolda arabaların tamponları yolda kaldı. Yağmur oldu mu kimse buradan gidemiyor. Sıkıntımız bu. İsteğimiz, kazı başkanının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, ilgili birimlerim, sayın valimizin köylünün bu sıkıntısını dikkate alıp, sıhhatli bir karar vermeleri, bir gözen geçirmeleri.” dedi.

Yasal olmayan bir ayrıcalık tanınmasını talep etmediklerini belirten Yalılı, “Biz doğma büyüme Çandır’lıyız. Her geçen gün nüfus artıyor. Yasalar da bize; bu feribotun her türlü algısı vergisi tamam, buraya çıkardığı araçlar rahatça gidip gelebilsin. Bunun için illa ki arkeolog olmamız gerekmiyor. Gece gündüz, gözümüzün üzerinde olduğu Kaunos Antik Kenti’ni görevlendirilenler çok korumuşuzdur. Köylünün bu sıkıntısını gidermiş olalım. 60 yıllık bir yol. Yeni açılan bir yol değil. Yeni bir güzargah da istemiyoruz. Hem tarih olarak korunacaktır, hem de yağmur çamur, çukur açmasını önleyecektir. Hızlı bir şekilde parke yapılmasını köylü olarak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“Parke kaplanmasını istiyoruz”

Çandır Mahallesi Muhtarı Salih Yukarlı ise, karayolu ile ilçe merkezine ulaşımın zaman kaybına neden olduğunu söyledi.

Yıllardır kanal üzerinden geçişlerle ilgili sıkıntılar yaşandığını anlatan Yukarlı, şöyle konuştu; “Yaya geçidi ve köprü ile başladık. Valilik kanalıyla buraya feribot izni verildi. Yaklaşık bir yıldır feribot hizmet veriyor. Ancak sorunlarımızın bir kısmı çözüldü. Feribot geçiş güzergahı yolumuzun çok çamurlu, dengesiz, stabilize ve turizmde çok kullanılan bir yol olması sebebiyle bir çok kez parke döşenmesine müracaat yaptık. Ancak görüş alamadık. Kısa zamanda parkeyle kaplanmasını, Kaunos ören yerine tek giriş olması ve ziyaretçilerin sağlıklı bir şekilde gezmeleri için istiyoruz.”