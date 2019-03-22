Antik kentte turistlere uyuşturucu satarken yakalandı Antalya’nın Manavgat ilçesinde Side antik kentinde turistlere uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Side antik kentinde turistlere uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Side antik kentinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yaptığı duyumu alınan Osman Y. yakalandı. Osman Y.’nin üst ve ikamet adresinde yapılan aramada2 adet ayrı ayrıpakette yaklaşık 100 gram Skunk, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 450 TL, 50 Euro para ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundangözaltına alınan Osman Y., işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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