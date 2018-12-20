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Antik kentte kaçak kazı yaparken yakalandılar

İzmir'deki Notion Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

20 Aralık 2018 Perşembe 16:11
Antik kentte kaçak kazı yaparken yakalandılar

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesindeki Notion Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Ahmetbeyli Mahallesi'ndeki Notion Antik Kenti'nde devriye görevi yaptığı sırada bir grup şüphelinin kazı yaptığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan M.K, M.A. ve A.Y. ile gözcülük yaptığı belirlenen C.K, L.Ç. ve E.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaçak kazıda kullandığı dedektör, kazma ve küreklere el konuldu.

Yapılan aramada, Roma dönemine ait 19 sikke, 3 kurşun ağırlık, 3 bronz çivi, 1 bronz ok ucu, 1 demir anahtar ve 1 kurşun sapan taşı ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler, Selçuk Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İşlemleri için jandarmaya götürülen şüphelilerin ilk ifadesinde define aramak için kazı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:11
  1. antik kent
  2. jandarma
  3. Kaçak Kazı
  4. tarihi eser

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