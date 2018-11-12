Antibiyotiğin zararları neler? Antibiyotik kullanırken dikkat edimesi gerekenler

Sağlık Bakanlığı gereksiz yere antibiyotik kullanılmaması gerektiğini her ortamda ifade ediyor. En ufak bir hastalanmada ilk başvurulan yöntem antibiyotik kullanmak. Peki İçtiğimiz antibiyotiğin zararlarını biliyor muyuz? Antibiyotik zararı nedir? Antibiyotik zararlarından nasıl korunulur?

Antibiyotik kullanımının bakteri direnci oluşturduğu yönündeki uyarılara rağmen, antibiyotik kullanımı en çok düşük ve orta gelirli ülkelerde artıyor. Uzmanlar, doktor tavsiyesi dışında kullanılması halinde, bakterilerin antibiyotiğe karşı direncini artırdığı ve bu durumun hastalığın geç iyileşmesine neden olduğu, ayrıca dirençli bakterilerin de pek çok hastalığı beraberinde getirdiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yapılan araştırmalar, dünya genelinde her yıl yaklaşık 700 bin kişinin, antibiyotiklere karşı direnç oluşturan bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Antibiyotik direncine bağlı ölümlerin sayısının 2050'ye gelindiğinde her yıl 10 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.

Antibiyotiğin zararaları neler?

1. Ciddi alerjik reaksiyonlar oluşturabiliyor: Bu alerjik reaksiyonlar sadece hafif bir kaşıntı ya da deri döküntüsü şeklinde gelişebildiği gibi, ölümle sonuçlanabilecek kadar şiddetli olabiliyor.

2. Karaciğer fonksiyonlarını bozabiliyor: Karaciğer fonksiyon testleri adı verilen kan tetkikleriyle bu yan etkiler takip edilebilmektedir. Altta yatan karaciğer hastalığı olanlarda karaciğerde metabolize olacak bir antibiyotiklerden kaçınılmaktadır.

3. Böbrek yetmezliği yapabiliyor: Böbrekler üzerine toksik etkiler oluşturarak organ yetmezliğini tetikleyebiliyor. Akut böbrek yetmezliğinin en az 5’te biri, kullanılan ilaçlar nedeniyle gelişiyor.

4. Antibiyotik ilişkili ishale yol açabiliyor: Normalde bağırsak içinde 400’den fazla bakteri türü bulunuyor ve bunlar hastalık oluşturmadıkları gibi, fayda sağlıyorlar. Antibiyotik kullanımı bu normal floradaki bakterilerin ölmesine ve böylelikle fırsatçı bakterilerin üremelerine ortam hazırlıyor ve böylelikle ishaller oluşabiliyor. Hatta dizanteriyi taklit eden kanlı ishal tablosu gelişebiliyor.

5. Obeziteye neden olabiliyor: Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki; özellikle bebeklik ve çocukluk dönemlerinde daha sık antibiyotik kullananlarda obezite daha çok görülüyor.

Hekiminiz önermediyse kendiniz gelişigüzel kullanmayın. Örneğin soğuk algınlığı ve grip gibi viral hastalıklarda antibiyotikler etkili olmuyor. Bir yakınınızın aynı belirtilerde kullandığı, sağlık problemine iyi geldiği için antibiyotiğe başvurmayın. Hekiminizin önerdiği dozun tamamını, önerilen sürede kullanın.