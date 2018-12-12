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Anti-Balaka silahlı grubunun eski lideri tutuklandı

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Müslümanlara saldırılar düzenleyen silahlı Anti-Balaka grubunun eski lideri Edouard Patrice Ngaissona'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama emri üzerine Fransa'da tutuklandığı bildirildi

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:06
Anti-Balaka silahlı grubunun eski lideri tutuklandı

LAHEY (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) Müslümanlara saldırılar düzenleyen silahlı Anti-Balaka grubunun eski lideri Edouard Patrice Ngaissona'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) çıkardığı tutuklama emri üzerine Fransa'da tutuklandığı bildirildi.

UCM tarafından yapılan yazılı açıklamada, insanlığa karşı suç ve savaş suçları işlediği gerekçesiyle 7 Aralık'ta hakkında tutuklama emri çıkarılan Ngaissona'nın Fransız yetkililer tarafından tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'daki yasal işlemlerin tamamlanması halinde Ngaissona'nın UCM'ye teslim edileceği ifade edildi.

Mahkemenin açıklamasında, Ngaissona'nın Aralık 2013-Aralık 2014'te OAC'nin batısında işlenen cinayet, çocuk askerlerin kullanılması ve insani yardım görevlilerine saldırmak gibi suçlardan sorumlu olduğuna inanmak için makul gerekçeler bulunduğu kaydedildi.

OAC, 2013 yılından bu yana Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor. Şiddet olaylarında binlerce kişi yaşamını yitirirken yüz binlerce Orta Afrikalı yerinden edildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:06
  1. Anti-Balaka Grubu
  2. Edouard Patrice Ngaissona
  3. Hollanda
  4. Orta Afrika Cumhuriyeti
  5. Uluslararası Ceza Mahkemesi

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