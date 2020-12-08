Anthony Fauci: ABD'yi zor günler bekliyor

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fauci, Ocak ayının ortasında ABD'de koronavirüs vaka sayılarının zirveye ulaşabileceğini söyledi.

Düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Fauci, "Bu uyarım sadece New York için değil, tüm ülke geneli için geçerli. Ocak ayının ortaları, ABD için karanlık bir zamana dönüşebilir" şeklinde konuştu.

Son verilere göre ABD'de koronavirüs vaka sayısı 15 milyonu aştı. Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı sayısı ise 284 bin kişiye ulaştı.