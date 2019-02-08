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Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 98. yıl dönümü

Vali Davut Gül: - "Gaziantep Savunması ikinci Çanakkale'dir"- Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Gazilik cesaret ister, iman ister, kahramanlık ister. Bizim bu gücümüz 15 Temmuz'da, Demokrasi Meydanı'nda yeniden kendini göstermiştir"

08 Şubat 2019 Cuma 13:14
Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 98. yıl dönümü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kente TBMM tarafından "Gazi" unvanı verilişinin 98. yıl dönümüne ilişkin, "Gaziantep Savunması ikinci Çanakkale'dir." dedi.

Kente "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, İstiklal Madalyası takılan Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, "Gazi" unvanını dünyada Antep kadar hak eden başka bir şehir daha olmadığını söyledi. Kentin nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini Antep Savunması sırasında şehit verdiğini, kalanların gazi olduğunu anımsatan Gül, TBMM tarafından verilen unvanla da gaziliğin ispatlandığını aktardı.

Gül, Antep Savunması'nda şehit ve gazi olanlar ile şehre Gazi unvanını veren dönemin TBMM üyelerine Allah'tan rahmet dileyerek "Gaziantep Savunması ikinci Çanakkale'dir. Başta Gaziantepliler olmak üzere herkesin, Büyükşehir Belediyemizin yaptırdığı Panorama Müzesi'nde Şahin Bey'in, Şehit Kamil'in verdiği bu mücadeleyi görmesi lazım." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 1921'de "Gazi" unvanı alan bir şehir ve ecdadın temsilcileri olarak bundan onur ve şeref duyduklarını dile getirdi.

Geçmişten aldıkları ilhamla yollarına devam ettiklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Gazilik cesaret ister, iman ister, kahramanlık ister. Bizim bu gücümüz 15 Temmuz'da, Demokrasi Meydanı'nda yeniden kendini göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu 'dahili ve harici düşmanların' ne olduğunu o gece bu millet yeniden görmüş, 1921'deki ruhla Demokrasi Meydanı'na gelmiş, Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, genci, yaşlısıyla hep birlikte tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet için ele ele vermiş ve yeniden bütün dünyaya şunu haykırmıştır, biz 1921'i unutmadık, biz geçmişimizi unutmadık, oyunlarınızı boza boza, tuzaklarınızı boza boza ilelebet yürüyeceğiz."

Şahin, Antep Savunması'nın anlatıldığı, yapımı süren Panorama Müzesi hakkında bilgi vererek "Evladının üzerindeki battaniyeyi kaldırıp cephaneyi örten, eşine, babasına mermi taşıyan kadınları asla unutmadık. Nene Hatun'un temsilcileriyiz, Kara Fatma'nın temsilcileriyiz. Şehit Kamil'in, Şahin Bey'in temsilcileriyiz, unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından kente "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen atletizm yarışmasında dereceye girenlere madalyaları verildi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 13:14
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