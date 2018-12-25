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Antep savunması Milli Mücadele Müzesi'nde anlatılıyor

Şahinbey Belediyesince restore edilen Milli Mücadele Müzesi'nde Anteplilerin, İngiliz ve Fransız işgaline karşı kahramanca yürüttüğü ve "Gazi" unvanını kazandığı destansı savunmaya dikkat çekiliyor- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:- "Savaşlar askerler arasında yapılır ama Gaziantep savunması, kadınıyla yaşlısıyla topyekun bir mücadeledir"

25 Aralık 2018 Salı 12:12
Antep savunması Milli Mücadele Müzesi'nde anlatılıyor

GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesince restore edilen tarihi yapıda kurulan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, tarihe ışık tutuyor.

Gaziantep kent merkezindeki Şehitler Caddesi'nde bulunan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde Anteplilerin, İngiliz ve Fransız işgaline karşı kahramanca yürüttüğü ve "Gazi" unvanını kazandığı destansı savunma anlatılıyor. Şahinbey Belediyesince restore edilen müzede, 12 oda, livas, kastel ve 1100 metrekare mağara yer alıyor. O döneme ait yaşantının sergilendiği mağarada şehir halkının kullandığı tabanca, tüfek, kılıç, kama, et satırı, kazma, kürek ve nacak gibi birçok tarihi eşya da yer alıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzeyi geçen yıl Antep'in kurtuluş günü olan 25 Aralık'ta açtıklarını anımsatarak müzeyi 160 bin 735 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

"Savaşlar askerler arasında yapılır ama Gaziantep savunması, kadınıyla yaşlısıyla topyekun bir mücadeledir." diyen Tahmazoğlu, Anteplilerin Fransız ve İngilizlere karşı destansı bir mücadele sergilediğini vurguladı. Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bu mücadele içinde çocuklar var. Çocuklar gidip boş kovanlar toplamış. Cephedeki büyüklerine yemek, erzak taşıyarak katkı sağlamışlar. Hanımlar çocukların topladıkları boş kovanları doldurmuş. Yaşlısı, sanatkarı ve kim ne yapabiliyorsa topyekun bir mücadele içine girmiş. Tarihte Gaziantep belgelerinde görülüyor ki 6 bin 317 şehidin tamamı asker değil. İçlerinde çocuklar, kadınlar var. Savaş kurallarına uymayan çok alçakça bir savaş olmuş. Çocuklara, kadınlara zulmedilmiş. Mustafa Kemal Atatürk ve TBMM kararıyla şehrimiz Gazilik unvanını hak etmiştir."


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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:12
  1. gaziantepin kurtuluşu
  2. Milli Mücadele Müzesi
  3. Şahinbey Belediyesi

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